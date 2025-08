McDonald's planeja intensificar investimento em IA até 2027, diz executivo

HYDERABAD (Reuters) - O McDonald's planeja incrementar seus investimentos em inteligência artificial até 2027 e está apostando na Índia para ser um centro importante de governança de dados, engenharia e arquitetura de plataforma, disse um executivo sênior nesta sexta-feira.

A gigante do fast-food, que entrou na Índia em 1996, opera centenas de restaurantes em todo o país e recentemente montou um escritório global na cidade de Hyderabad, no sul do país, com o objetivo de torná-lo o maior fora dos Estados Unidos.

"Ainda estamos nos estágios iniciais, por isso é difícil definir o investimento exato", disse Deshant Kaila, chefe de operações de Serviços de Negócios Globais do McDonald's, em uma entrevista à margem de um evento em Hyderabad.