Minério de ferro tem perda semanal com menor expectativa de estímulos da China

Por Amy Lv e Lewis Jackson

PEQUIM (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro tiveram pouca variação nesta sexta-feira, mas caminham para perdas semanais, à medida que diminuem as expectativas de novos estímulos da China para o setor imobiliário em dificuldades, o que enfraquece as perspectivas de demanda pelo insumo siderúrgico.

O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com queda de 0,19%, a 783 iuanes (US$108,60) a tonelada, registrando uma perda semanal de 2,1%.