Nintendo registra vendas robustas do Switch 2 e mantém previsão para o ano

A empresa forneceu os primeiros volumes de vendas em uma atualização de lucros e disse que estava mantendo sua previsão de vender 15 milhões de unidades do Switch 2 no ano fiscal que termina em março de 2026.

A Nintendo, sediada em Kyoto, disse que o lucro operacional cresceu 4% para 56,9 bilhões de ienes (US$378 milhões) no trimestre abril-junho, superando as estimativas dos analistas.

A empresa disse que as medidas tarifárias dos EUA e outras mudanças no ambiente de mercado não tiveram impacto significativo em sua previsão atual de lucros.

O Switch 2 foi lançado em 5 de junho com títulos que incluem "Mario Kart World" e a série "The Legend of Zelda" atualizada com gráficos melhores.

A Nintendo vendeu 8,67 milhões de unidades do software Switch 2 durante o trimestre, com "Mario Kart World" frequentemente incluído no pacote do dispositivo.

"Donkey Kong Bananza" foi lançado em 17 de julho e tem uma pontuação de 92 de 100 no agregador de críticas Metacritic, indicando aclamação universal.