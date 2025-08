Petrobras eleva preço do querosene de aviação em 4,7% em 1º de agosto

RIO DE JANEIRO (Reuters) - A Petrobras anunciou nesta sexta-feira um aumento de 4,7% do preço médio de venda do querosene de aviação (QAV) para distribuidoras, válido a partir desta sexta-feira, 1º de agosto.

O ajuste corresponde a um aumento de R$0,16/litro em relação ao preço do mês passado, apontou a companhia em comunicado. No acumulado do ano, a redução é de 0,3%, representando um decréscimo de R$0,01/litro na comparação com dezembro de 2024.

Os ajustes do QAV da Petrobras ocorrem todo começo de mês, conforme previsto em contratos.