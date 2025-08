Petróleo cai US$2/barril por preocupações com oferta da Opep+ e dados de empregos nos EUA

O Brent encerrou a semana com um ganho próximo de 6%, enquanto o WTI subiu 6,29%.

Três pessoas familiarizadas com as discussões entre os membros da Opep e produtores aliados disseram que o grupo pode chegar a um acordo já no domingo para aumentar a produção em 548.000 barris por dia em setembro.

Uma quarta fonte familiarizada com as negociações da Opep+ disse que as discussões sobre o volume estavam em andamento e que o aumento poderia ser menor.

O Departamento do Trabalho dos EUA informou que o país criou 73.000 empregos em julho, abaixo da previsão dos economistas, elevando a taxa de desemprego nacional de 4,1% para 4,2%.

"Podemos culpar o presidente dos EUA, Donald Trump, com as tarifas ou podemos culpar o Federal Reserve por não aumentar as taxas de juros", disse Phil Flynn, analista sênior do Price Futures Group. "Parece que o Fed julgou mal sua decisão na quarta-feira."

Na quarta-feira, o Fed votou para manter as taxas de juros inalteradas, atraindo críticas de Trump e de um coro de parlamentares republicanos.