Produção da BYD em julho cai pela primeira vez em 17 meses com desaceleração da expansão

A empresa viu a produção diminuir pela última vez em fevereiro de 2024, em linha com uma queda em todo o setor devido à época do feriado do Ano Novo Lunar da China, que caiu em fevereiro em comparação com janeiro do ano anterior. As vendas também se contraíram em fevereiro de 2024.

A BYD, que é a maior rival chinesa da Tesla , viu tanto a produção quanto as vendas atingirem recordes no quarto trimestre de 2024, antes de apresentar tendência de queda este ano.

Com as vendas de carros elétricos respondendo por 41% de suas mais de 4 milhões de vendas de veículos no ano passado, a BYD ultrapassou a especialista em EV dos EUA como a maior vendedora de EV do mundo.

(Reportagem de Qiaoyi Li, Zhang Yan e Brenda Goh)