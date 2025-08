Produção industrial do Brasil cresce menos do que o esperado em junho

Os dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostraram ainda que, em relação ao mesmo mês do ano anterior, houve queda de 1,3% da produção, contra expectativa de recuo de 0,6%.

Com esses resultados, a produção industrial fechou o segundo trimestre com ganho de 0,1% sobre os três meses anteriores, mas ainda está 15,1% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011, de acordo com o IBGE.

Uma perda de força da indústria este ano é esperada por especialistas diante da política monetária restritiva, com a taxa básica de juros Selic atualmente em 15%, mesmo diante de um mercado de trabalho sólido.

Agora, pesa ainda a tarifa de 50% imposta pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre a maioria dos produtos brasileiros.

Embora setores como aeronaves, energia e suco de laranja tenham sido poupados das taxas mais pesadas, outros como os de carne bovina e café, com importante peso na pauta de exportações do Brasil para os EUA, não foram isentados no decreto de quarta-feira de Trump.

"Tudo que atrapalha nas exportações afeta a atividade industrial. Toda a incerteza frente às tarifas afeta investimento, planejamento de produção e consumo. Como será a repercussão é preciso aguardar mais alguns meses", afirmou o gerente da pesquisa, André Macedo.