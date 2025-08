Revisões em dados do mercado de trabalho fazem Fed parecer estar atrasado no corte de juros

O relatório foi divulgado dois dias após o Fed ter mantido sua taxa básica na faixa de 4,25% a 4,50% e evitado sinalizar cortes iminentes, reduzindo as expectativas do mercado de uma flexibilização na próxima reunião de política monetária, em setembro.

Isso mudou drasticamente nesta sexta-feira, com as chances de um corte de 25 pontos-base em setembro saltando para cerca de 81% após os dados do mercado de trabalho, de 38% na quinta-feira, de acordo com o CME Group.

"O trabalho do Fed está se tornando cada vez mais difícil devido à deterioração dos dados econômicos", disse Matthew Miskin, coestrategista-chefe de investimentos da Manulife John Hancock Investments. "Essas revisões são enormes e realmente mudam completamente a função de reação do Fed. Então acho que esta reunião do Fed é uma que eles gostariam de revisar."

As revisões de maio e junho ficaram bem acima do normal, informou o Departamento de Estatísticas do Trabalho. O órgão não justificou a alteração dos números, mas observou que "as revisões mensais resultam de relatórios adicionais recebidos de empresas e agências governamentais desde as últimas estimativas publicadas e do recálculo de fatores sazonais".

O aumento da folha de pagamento não agrícola em maio foi reduzido em 125.000, de 144.000 para apenas 19.000, enquanto a revisão para baixo em junho foi de 133.000. No total, o emprego nos dois meses está agora 258.000 abaixo do inicialmente relatado.

"É dolorosamente óbvio que o governo dos EUA tem um modelo inadequado para cálculos de folha de pagamento", disse Michael Green, gestor de portfólio da Simplify Asset Management. "Se você não tem dados confiáveis, você faz políticas ruins."