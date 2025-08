Taxas dos DIs seguem Treasuries e despencam após dados fracos do mercado de trabalho dos EUA

Em reação, os investidores elevaram fortemente as apostas de que o Fed cortará juros em setembro, o que fez os rendimentos dos Treasuries desabarem e o dólar mergulhar ao redor do mundo.

No Brasil, a taxa do DI para janeiro de 2027 -- que às 9h25, antes do payroll, registrou a máxima de 14,390% (+4 pontos-base) -- despencou para 14,310% (-4 pontos-base) às 9h31, um minuto após o payroll. Depois, atingiu a mínima de 14,165% (-19 pontos-base) às 13h10.

“Os movimentos vieram de certa forma dos Estados Unidos, com a divulgação de um payroll mais fraco que o esperado, o que aumentou as apostas de que o Fed pode cortar os juros já em setembro”, resumiu Christian Iarussi, economista e sócio da The Hill Capital, em comentário escrito.

“Esse movimento impacta diretamente o mercado de juros no Brasil. As taxas futuras recuam em toda a curva, com os contratos precificando uma Selic mais baixa já em 2025 e possibilidade de cortes ainda no fim deste ano”, acrescentou.

No exterior, às 16h41 o rendimento do Treasury de dez anos --referência global para decisões de investimento-- despencava 14 pontos-base, a 4,216%.