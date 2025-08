Vale diz que não foi citada a respeito de ação da AGU sobre suposta irregularidade em mina em MG

A AGU afirmou que a área ocupada indevidamente corresponde a aproximadamente 66,5 mil metros quadrados de terreno pertencente à União e reservado para a instalação de um mineroduto operado pela Vale.

"Embora a empresa tenha autorização para utilizar o local com essa finalidade, a lavra mineral na região é proibida", disse a AGU, acrescentando que análises do Serviço Geológico do Brasil (CPRM) comprovaram a ocorrência de extração de minério na área.

(Por Letícia Fucuchima)