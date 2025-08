Vendas da Tesla têm nova queda na Europa, apesar de reformulação do Model Y

Por Alessandro Parodi

(Reuters) - Os registros de novos carros da Tesla em vários mercados importantes da Europa caíram em julho, apesar da reformulação do seu principal modelo, o Model Y, à medida que a montadora de veículos elétricos enfrenta uma reação negativa às opiniões políticas do presidente-executivo Elon Musk, desafios regulatórios e aumento da concorrência.

A linha de veículos envelhecida da Tesla está enfrentando uma onda de concorrentes de baixo custo, especialmente da China. A empresa está lançando uma versão reformulada do Model Y e iniciando a produção de um novo modelo mais barato, mas a produção desse modelo só aumentará no próximo trimestre, mais tarde do que o inicialmente previsto.