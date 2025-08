Acionistas minoritários da BRF apoiam acordo com Marfrig

Por Ana Mano

SÃO PAULO (Reuters) - A maioria dos acionistas minoritários da empresa de alimentos BRF aprovou a proposta de combinação de negócios com a Marfrig, segundo comunicado divulgado em fato relevante no sábado.

A junção das empresas criará outra companhia global de alimentos com origem no Brasil e fábricas na América do Sul, América do Norte, Oriente Médio e China.