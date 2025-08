Ação do Banco do Brasil reage e sobe 3% após tombo com receios sobre 2º tri

(Reuters) - As ações do Banco do Brasil avançavam cerca de 3% nesta segunda-feira, em pregão de ajustes, após tombo de quase 7% no fechamento da sexta-feira, refletindo preocupações com o resultado do segundo trimestre do banco de controle estatal.

A piora dos papéis na sexta-feira à tarde acompanhou a divulgação pelo Banco Central de dados de maio sobre as instituições financeiras brasileiras que mostraram um lucro implícito para o BB bem menor do que o previsto no mercado.

Conforme os números do BC, que são vistos como um proxy contábil por analistas, sujeito a ajustes, o BB registrou em maio lucro líquido de R$516 milhões, de R$3,475 bilhões um ano antes. Em abril, havia registrado lucro de R$1,735 bilhão.