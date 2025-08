Ações europeias se recuperam após liquidação, mercado suíço cai

Por Twesha Dikshit e Ragini Mathur

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta segunda-feira, recuperando-se de mínimas de seis semanas, com a alta nas ações do setor bancário compensando a queda no mercado da Suíça após uma pesada tarifa de 39% imposta pelos Estados Unidos sobre produtos suíços.

O índice pan-europeu STOXX 600 subiu 0,9%, com a maioria dos principais mercados regionais, exceto as ações suíças, recuperando-se das perdas acentuadas de sexta-feira, quando as preocupações com as tarifas e um relatório fraco de emprego dos EUA prejudicaram o sentimento.