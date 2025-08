Apesar de pressões, Brasil rejeita tirar a COP30 de Belém

Porta-vozes da UNFCCC procurados pela Reuters preferiram não comentar a questão.

Questionado pela Reuters sobre a possibilidade de a sede da COP30 ser mudada, o Palácio do Planalto afirmou que "não há qualquer discussão para mudança da cidade-sede da COP30", e que "reitera seu compromisso com a realização de uma conferência climática ampla, inclusiva e acessível."

O governo do Pará não respondeu a um pedido de comentário.

Com 1,5 milhão de habitantes, Belém não tem uma quantidade expressiva de hotéis. Apesar do investimento feito pelo governo brasileiro para reestruturação da rede hoteleira visando a COP, os hotéis atuais estão cobrando 10 ou 15 vezes os preços regulares, quando em outras cidades onde a COP aconteceu esse aumento chegava no máximo a três vezes, disse Corrêa do Lago.

“Talvez os hotéis não estejam cientes da crise que estão criando”, acrescentou.

As preocupações manifestadas ao governo brasileiro, no entanto, não são apenas com a acomodação. Diversos países também levantaram questões sobre se os quartos oferecidos às delegações serão próximos o suficiente para que as negociações possam ocorrer sem problemas, se haverá opções suficientes de alimentação -- já que muitas pessoas ficarão em casas alugadas que não oferecem refeições -- e se os aeroportos locais poderão lidar com o fluxo de visitantes.