BB Seguridade corta projeções para o ano apesar de alta no lucro recorrente do 2º tri

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A BB Seguridade cortou nesta segunda-feira suas projeções para o ano, apesar de registrar um crescimento de 19,7% no lucro líquido do segundo trimestre na comparação com o mesmo período de 2024, levemente acima do esperado pelo mercado.

A empresa, braço de seguros e previdência do Banco do Brasil, apurou lucro líquido gerencial recorrente de R$2,24 bilhões no trimestre encerrado em junho, contra expectativa média de analistas em pesquisa da LSEG de R$2,197 bilhões.