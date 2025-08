Brasil deixa retaliação aos EUA de lado e foca em medidas de apoio a afetados por tarifa

Em julho, Trump vinculou a imposição de uma tarifa mais elevada, de 50%, ao que chamou de “caça às bruxas” política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, seu aliado, que está sendo julgado por suposta tentativa de golpe para reverter sua derrota nas eleições de 2022.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a afirmar que responderia com base na Lei de Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso para dar respaldo legal a respostas contra sanções comerciais, alimentando especulações sobre uma possível retaliação.

Desde então, as discussões sobre ações recíprocas perderam força, mesmo com Lula criticando a justificativa de Trump para o aumento das tarifas, defendendo a independência do Judiciário brasileiro e insistindo que qualquer negociação deve se concentrar exclusivamente em comércio.

As isenções concedidas pelos EUA na semana passada para os setores de aviação, energia e mineração foram interpretadas em Brasília como sinal de que a diplomacia paciente e a atuação de empresas norte-americanas em busca de alívio foram o caminho mais eficaz para obter resultados em Washington.

O Brasil também afirmou que pretende apresentar uma queixa formal à Organização Mundial do Comércio (OMC) contra as tarifas, embora o sistema de solução de controvérsias do órgão esteja paralisado desde o primeiro governo Trump.

“É preciso recorrer às instâncias disponíveis”, disse uma autoridade brasileira, reconhecendo que uma resolução é improvável nas atuais condições da OMC.