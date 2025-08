Plano para enfrentar efeito de tarifa dos EUA não deve demandar exceção a regras fiscais, diz Haddad

"Neste momento, nós não estamos prevendo nenhuma medida que saia dos marcos estabelecidos pela legislação atual, então nós vamos seguir o curso do ponto de vista fiscal", afirmou, pontuando que o plano de contingência tem uma lista de medidas a serem escolhidas a depender da necessidade.

Em uma alternativa para apoiar setores, o ministro disse que o governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), pediu que o governo compre pescados, setor afetado pela tarifa, e direcione o produto a escolas. Haddad acrescentou que uma iniciativa nessa linha pode incluir frutas e outros tipos de alimentos.

O ministro disse que exportadores de commodities que não entraram na lista de exceções à tarifa da gestão do presidente Donald Trump, como carne e café, não terão dificuldade de redirecionar suas produções a outros países. Mas o governo está preocupado com setores que produzem artigos sob medida para a economia norte-americana, segundo ele.

Na entrevista, Haddad voltou a afirmar que o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, demonstrou interesse em marcar uma reunião para debater o tema das tarifas. A conversa pode ocorrer nesta semana, disse.

"O principal motivo do nosso encontro é separar as coisas. A nossa soberania não está em discussão, a nossa democracia não está em discussão. As nossas relações bilaterais estão em discussão", afirmou.

Perguntado sobre o que o Brasil poderá levar às negociações, Haddad mencionou que o país tem minerais críticos e terras raras e pode fazer acordos de cooperação com os Estados Unidos, como para a produção de baterias mais eficientes.