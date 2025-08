Camex aprova abertura de consulta na OMC sobre tarifa dos EUA e Lula tomará decisão final

BRASÍLIA (Reuters) - O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, afirmou nesta segunda-feira que o conselho de ministros da Câmara de Comércio Exterior (Camex) aprovou que o Brasil entre com uma consulta na Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre a imposição de tarifas do governo dos Estados Unidos a produtos brasileiros.

A aprovação da Camex é o primeiro passo para o governo brasileiro iniciar o questionamento à OMC sobre as tarifas norte-americanas.

"O presidente Lula agora vai decidir como fazê-lo e quando fazê-lo", disse Alckmin em entrevista coletiva.