Copasa tem queda no lucro do 2º tri com menor desempenho operacional

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A companhia de saneamento de Minas Gerais, Copasa, registrou um lucro líquido 11% menor no segundo trimestre na comparação com o período de abril a junho de 2024, com maiores custos e despesas e queda no desempenho operacional.

A Copasa apurou lucro líquido de R$289,4 milhões no segundo trimestre, enquanto seu lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado recuou 6,1%, para R$682,1 milhões, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira.