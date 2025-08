Dólar recua com perspectiva sobre juros nos EUA e tarifas de Trump em foco

Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,29%, a R$5,563 na venda.

Os movimentos do real nesta sessão tinham como pano de fundo a baixa volatilidade da moeda norte-americana no exterior, o que consolidava os ganhos que a maioria das divisas teve frente ao dólar na sexta-feira, depois que os EUA apresentaram dados fracos para seu mercado de trabalho.

Os números abaixo do esperado para a criação de empregos em julho e as revisões acentuadas para os dois meses anteriores fomentaram as apostas de operadores de que o Federal Reserve poderá cortar a taxa de juros já em seu próximo encontro, em setembro.

No momento, os operadores precificam 93% de chance de os membros do Fed reduzirem os juros em 0,25 ponto percentual no próximo mês, segundo dados da LSEG.

"O relatório de julho transmitiu uma mensagem dupla: criação de empregos mais fraca do que o esperado no mês, junto de revisões significativas para baixo. Dada a ênfase de Powell (chair do Fed) nos desenvolvimentos do mercado de trabalho, essa divulgação fortalece o argumento a favor de um corte de juros em setembro", disseram analistas do BTG em relatório.

Juros mais baixos nos EUA tendem a derrubar os rendimentos dos Treasuries, o que, em consequência, pressiona o dólar nos mercados globais. No Brasil, após a divisa norte-americana fechar a sexta-feira em baixa de 0,98%, a R$5,5453, a perspectiva para a taxa de juros do Fed continuava favorecendo o real.