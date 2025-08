Governo da Suíça diz que está pronto para fazer "oferta mais atraente" a Trump sobre tarifas

Por John Revill

ZURIQUE (Reuters) - O governo da Suíça está pronto para fazer uma "oferta mais atraente" nas negociações comerciais com os Estados Unidos, disse o gabinete nesta segunda-feira após uma reunião de crise com o objetivo de evitar uma tarifa de 39% dos EUA sobre as importações suíças.

O Conselho Federal estava determinado a prosseguir com as discussões com os Estados Unidos, se necessário, além do prazo de 7 de agosto que o presidente dos EUA, Donald Trump, estabeleceu para que a tarifa entre em vigor.