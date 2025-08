Governo da Suíça realizará reunião especial sobre tarifa de Trump às importações suíças

As tarifas devem entrar em vigor na quinta-feira, dando à Suíça uma pequena janela para fechar um acordo melhor.

Líderes industriais e políticos estavam lutando para entender por que o país tem tratamento diferente - a UE, o Japão e a Coreia do Sul, por exemplo, enfrentam taxas de 15% - mas a Suíça teve um superávit comercial de 38,5 bilhões de francos suíços (US$48 bilhões) com os Estados Unidos no ano passado.

A presidente da Suíça, Karin Keller-Sutter, disse à Reuters na sexta-feira que o país deu aos produtos norte-americanos acesso praticamente livre ao seu mercado, e que as empresas suíças fizeram investimentos diretos muito importantes nos Estados Unidos.

"O presidente (Trump) está realmente focado no déficit comercial, porque ele acha que isso é uma perda para os Estados Unidos, que todos os anos com as exportações suíças, os Estados Unidos perdem, bem, 38,5 bilhões (de francos)", disse ela à Reuters.

Outras medidas teriam que ser discutidas por todo o gabinete suíço, disse ela.

"Não estou pronta para fazer uma oferta hoje. Acho que temos que discutir isso no governo", disse Keller-Sutter.