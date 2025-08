Harley-Davidson nomeia Arthur Starrs como CEO

A Harley também tem se esforçado para conquistar os motociclistas mais jovens, que preferem modelos mais econômicos em termos de combustível e com modernos recursos de segurança.

No início deste ano, o investidor ativista H Partners propôs a remoção de três diretores da Harley, incluindo o presidente-executivo Zeitz, criticando a empresa pelo declínio das vendas e pela queda do preço das ações. A Harley derrotou a proposta por meio de uma votação dos acionistas.

Zeitz permanecerá como consultor sênior até fevereiro de 2026. A empresa havia anunciado em abril que ele planejava deixar o cargo no final deste ano.

As ações da Harley subiram mais de 1% no início do pregão.

Starrs, que começará a ocupar o cargo mais alto ainda este ano, ocupou anteriormente cargos de liderança na Pizza Hut e na Topgolf, uma unidade da Topgolf Callaway Brands .

(Reportagem de Nathan Gomes e Abhinav Parmar, reportagem adicional de Utkarsh Shetti em Bengaluru)