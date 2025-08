Ibovespa avança com BB entre destaques positivos e aval de NY

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizava-se 0,92%, com balanço no dia 5, após o fechamento, também no radar. Diferentemente do BB, de acordo com analistas, dados de maio sobre os bancos mostram o Itaú como destaque positivo. BRADESCO PN e SANTANDER BRASIL UNIT, que já mostraram seus números, subiam 1,26% e 1,51%, respectivamente.

- PETROBRAS PN cedia 0,62%, enfraquecida pelo declínio dos preços do petróleo no mercado internacional, com o barril do Brent em baixa de 2,05%. Ainda no setor, BRAVA ENERGIA ON, que também divulgou dados de produção de julho, perdia 1,44%, PRIO ON caía 1,2% e PETRORECONCAVO ON recuava 0,52%.

- VALE ON avançava 0,48%, em meio à alta dos futuros do minério de ferro no exterior, refletindo demanda firme de curto prazo, queda dos estoques portuários e margens saudáveis do setor siderúrgico na China. O contrato mais negociado na chinesa Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com alta de 0,76%.

- GERDAU PN mostrava alta de 2,99%, recuperando-se após duas quedas seguidas, sendo que apenas na sexta-feira os papéis caíram 4,69%. Analistas do UBS BB reiteraram recomendação de compra e o preço-alvo de R$22 para as ações, bem como reafirmaram que são sua principal escolha no universo de cobertura de "materials" na América Latina.

- MARFRIG ON cedia 0,23%, abandonando os ganhos registrados mais cedo. A maioria dos acionistas minoritários da BRF aprovou a proposta de combinação de negócios com a companhia, que criará a MBRF, uma companhia global de alimentos com origem no Brasil e fábricas na América do Sul, América do Norte, Oriente Médio e China. BRF ON perdia 1,03%.

- COGNA ON caía 1,08%, em semana com divulgação do balanço (dia 6). A companhia de educação divulgou mais cedo que seu conselho de administração aprovou a renúncia de Luiz Alves Paes de Barros como membro do colegiado, citando questões pessoais. Luiz Alves é sócio-fundador da gestora Alaska, que detém 15,9% da Cogna. No setor, YDUQS ON cedia 1,69%.