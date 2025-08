Ibovespa fecha em alta com RD Saúde em destaque e reação de BB

DESTAQUES

- RD SAÚDE ON disparou 8,54%, no segundo pregão de alta, após tocar uma mínima desde meados de 2019 na quinta-feira. A dona das redes de farmácias Raia e Drogasil divulga o resultado do segundo trimestre na terça-feira e, de acordo com analistas do Citi em relatório a clientes, deve mostrar números "melhores do que o temido".

- BANCO DO BRASIL ON subiu 2,02%, em dia positivo no setor, buscando recuperar parte das perdas da sexta-feira, quando o papel desabou quase 7% por receios sobre o resultado do banco no segundo trimestre, que será divulgado no próximo dia 14. Analistas chamaram a atenção para números do Banco Central sinalizando um lucro muito menor do que o previsto no mercado.

- BRF ON caiu 3,2%, após a maioria dos acionistas minoritários aprovar a fusão com a Marfrig, enquanto despacho do órgão antitruste Cade determinou a conversão do ato de concentração envolvendo negócio de sumário para ordinário, após recurso da Minerva. Na terça-feira, BRF e Marfrig realizam assembleias sobre o acordo. MARFRIG ON recuou 0,42%.

- SUZANO ON recuou 1,87%, no terceiro pregão seguido no vermelho. A equipe da Ágora Investimentos chamou a atenção para notícia da agência RISI sobre atrasos no Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que poderiam impactar negativamente os volumes domésticos de papel da empresa. No setor, KLABIN UNIT perdeu 0,33%.

- ITAÚ UNIBANCO PN valorizou-se 1,06%, com balanço no dia 5, após o fechamento, também no radar. Diferentemente do BB, de acordo com analistas, dados de maio sobre os bancos mostram o Itaú como destaque positivo. BRADESCO PN e SANTANDER BRASIL UNIT, que já mostraram seus números, subiram 0,75% e 2,05%, respectivamente.