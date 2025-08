Justiça dos EUA permite que Apple registre marcas "Reality"

Um porta-voz do USPTO não quis comentar a decisão. Os porta-vozes da Apple não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

O Reality Composer e o Reality Converter da Apple permitem que desenvolvedores criem e editem conteúdo de realidade aumentada em 3D para os aplicativos da empresa. Esse conteúdo é compatível com dispositivos Apple, incluindo o fone de ouvido de realidade mista Vision Pro.

A empresa turca de efeitos visuais Zero Density contestou os pedidos da Apple de marcas registradas argumentando que a eempresa não tem direito à proteção de marca registrada porque os termos apenas descrevem a função do software. A Zero Density também afirmou que as marcas registradas da Apple causariam confusão com suas próprias marcas relacionadas a "Reality".

Um tribunal do USPTO concordou com a Zero Density em 2023 que as marcas da Apple eram descritivas demais para receberem proteção de marca registrada. A Apple entrou com um processo no ano passado para anular a decisão, argumentando que suas frases eram "termos inventados" exclusivos que "não descrevem as ferramentas de desenvolvimento de software subjacentes".

Brinkema concordou com a Apple e anulou a decisão do USPTO na sexta-feira.

"Embora o termo 'Reality' seja provavelmente descritivo do software de realidade aumentada para os consumidores aos quais a Apple anuncia esse produto, o termo vai além de seu significado descritivo quando combinado com 'composer' e 'converter'", disse Brinkema.