Mercado Livre tem lucro abaixo do esperado no 2º tri com impacto de frete grátis

Por Andre Romani

SÃO PAULO (Reuters) - O Mercado Livre divulgou nesta segunda-feira uma queda de 1,5% no lucro líquido do segundo trimestre em relação ao ano anterior, em resultado abaixo das expectativas dos analistas, com a expansão do frete grátis no Brasil ampliando as vendas, mas também afetando as margens.

O Mercado Livre, maior empresa da América Latina em valor de mercado, reportou um lucro líquido de US$523 milhões para o trimestre encerrado em junho, abaixo dos US$596 milhões esperados por analistas em pesquisa da LSEG.