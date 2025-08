Moraes decreta prisão domiciliar de Bolsonaro

A decisão ocorreu no âmbito do inquérito em que Bolsonaro e um de seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), são acusados de terem atuado junto a autoridades dos Estados Unidos em busca de interferir em processos do STF contra o ex-presidente, inclusive com a imposição de tarifas dos EUA sobre produtos brasileiros.

Em sua decisão, Moraes disse que houve uma reincidência do ex-presidente em descumprir as ordens relativas à proibição do uso das redes sociais por meio de terceiros. O magistrado citou o fato de Bolsonaro ter participado de uma chamada de vídeo com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), seu filho, durante ato com manifestantes na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no domingo.

Para Moraes, a chamada de vídeo foi um subterfúgio para Bolsonaro continuar atacando o STF. Além disso, Flávio fez uma publicação da chamada em uma rede social, que depois foi apagada. Para Moraes, o senador apagou o conteúdo com a "finalidade de omitir a transgressão legal". Bolsonaro também entrou em contato durante os atos de domingo com o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e o material por ele produzido também foi replicado por filhos e outros aliados em redes sociais.

“Não há dúvida de que houve o descumprimento da medida cautelar imposta a Jair Messias Bolsonaro, pois o réu produziu material para publicação nas redes sociais de seus três filhos e de todos os seus seguidores e apoiadores políticos, com claro conteúdo de incentivo e instigação a ataques ao Supremo Tribunal Federal e apoio, ostensivo, à intervenção estrangeira no Poder Judiciário Brasileiro”, destacou o ministro em sua decisão.

Moraes havia determinado no mês passado que Bolsonaro colocasse tornozeleira eletrônica, ficasse em recolhimento domiciliar durante a noite em dias de semana e por todo o dia nos fins de semana e feriados, além de proibi-lo de usar as redes sociais direta ou indiretamente, entre outras medidas.

O ministro já havia alertado Bolsonaro que ele seria preso em caso de reincidência depois do que considerou um primeiro descumprimento por parte do ex-presidente quando ele visitou aliados no Congresso Nacional e exibiu a tornozeleira eletrônica que está usando, cercado de jornalistas, fotógrafos e apoiadores com celulares gravando. O discurso de Bolsonaro foi reproduzido em publicações feitas por Eduardo nas redes sociais.