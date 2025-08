Noom lança dose baixa de medicamento para perda de peso por US$119

Os medicamentos para perda de peso, que têm como alvo a proteína GLP-1, retardam a digestão e fazem com que as pessoas se sintam mais saciadas, mas geralmente causam efeitos colaterais gastrointestinais. Em testes clínicos, eles resultaram na perda de 15% a 20% do peso corporal.

Os ensaios clínicos da Wegovy não avaliaram doses tão baixas quanto 0,6 mg. Mas uma pesquisa apresentada em maio descobriu que meia dose de semaglutide foi tão eficaz na perda de peso quanto a dose regular.

A Noom disse que a dose mais baixa de seu programa permite tornar o produto mais acessível e aumenta a adesão porque doses menores podem significar menos efeitos colaterais.

(Reportagem de Amina Niasse)