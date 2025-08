Petróleo cai com aumento da produção da Opep+ e preocupações com excesso de oferta

Ambos os contratos atingiram seu valor mais baixo em uma semana, depois de caírem cerca de 3% na sexta-feira.

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, conhecidos em conjunto como Opep+, concordaram no domingo em aumentar a produção de petróleo em 547.000 barris por dia (bpd) em setembro.

O mais recente de uma série de aumentos acelerados da produção com o objetivo de capturar participação de mercado estava de acordo com as expectativas do mercado e marca uma reversão total e antecipada da maior parcela de cortes de produção do grupo, totalizando cerca de 2,5 milhões de bpd, ou cerca de 2,4% da demanda global.

Embora o grupo tenha citado fundamentos de mercado saudáveis para embasar sua decisão, dados divulgados pelo governo dos EUA na semana passada mostraram a demanda de gasolina mais fraca em maio, o início da temporada de verão do país, desde a pandemia de Covid-19 de 2020.

Os dados também mostraram a produção de petróleo dos EUA em um recorde mensal em maio, aumentando as preocupações com o excesso de oferta global.

(Reportagem de Shariq Khan, Enes Tunagur e Florence Tan)