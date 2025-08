Prio produz média de 100,8 mil barris por dia em julho

No Polo Polvo e Tubarão Martelo, a produção foi de 14,1 mil boed em julho, enquanto no Campo de Albacora Leste e na unidade de Peregrino os números foram de 29 mil boed e 25,8 mil boed, respectivamente.

No comunicado, a Prio disse que no cluster de Polvo e Tubarão Martelo a produção foi impactada pela parada do poço TBMT-6H, devido à falha na bomba centrífuga submersa. Ela estava em funcionamento desde o início da produção do campo e terá o "workover" iniciado em agosto, acrescentou.

Em Peregrino, a produção do mês passado foi afetada por uma parada programada realizada no período.

(Reportagem de Patricia Vilas Boas)