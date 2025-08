Stone garante financiamento para oferecer crédito a empresas na Amazônia

(Reenvia sem alterar conteúdo)

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de pagamentos Stone anunciou nesta segunda-feira que garantiu R$295 milhões em financiamento com o braço de investimento privado do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID Invest) para expandir sua oferta de crédito para pequenas e médias empresas, com foco na Amazônia Legal brasileira.