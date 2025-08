Venda de veículos novos no Brasil cresce em julho com antecipação de compras

ELETRIFICADOS

Os emplacamentos de veículos híbridos e elétricos cresceram 17,9% em julho ante junho e saltaram 64,3% na comparação anual, acumulando de janeiro ao mês passado 139,2 mil licenciamentos, crescimento de 47,2%, segundo os dados da entidade.

A líder no segmento de híbridos e totalmente elétricos no acumulado do ano, BYD, vendeu 28.561 modelos híbridos e 28.821 elétricos.

A segunda posição de eletrificados é ocupada pela Fiat, da Stellantis, no caso de híbridos, com vendas de 24.666 no acumulado do ano. Em elétricos puros, a Volvo ocupa a segunda posição, com vendas de 2.927 veículos de janeiro a julho.

A GWM ficou na terceira colocação nos rankings de híbridos e elétricos da Fenabrave no acumulado do ano, com vendas de 17.631 e 1.560 veículos, respectivamente.

AGRÍCOLAS