Ações da China ampliam ganhos com impulso de dados sobre serviços

Por Summer Zhen

HONG KONG (Reuters) - As ações da China e de Hong Kong subiram pela segunda sessão consecutiva nesta terça-feira, recuperando-se de perdas acentuadas na semana passada, com o impulso de uma pesquisa do setor privado que mostrou forte recuperação na atividade de serviços da China em julho.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,96%, atingindo o nível mais alto desde janeiro de 2022. O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 0,8%, enquanto índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 0,68%.