Ações europeias sobem por otimismo com balanços e esperanças de corte de juros dos EUA

Por Twesha Dikshit e Ragini Mathur

(Reuters) - As ações europeias fecharam em alta nesta terça-feira, impulsionadas por balanços corporativos melhores do que o esperado e pelo otimismo renovado de que o Federal Reserve poderá cortar a taxa básica de juros no próximo mês.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,15%, a 541,40 pontos, com a maioria das bolsas regionais também negociadas no território positivo.