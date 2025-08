Agência da ONU eleva previsão de crescimento para América Latina e Caribe em 2025

SANTIAGO (Reuters) - As economias da América Latina e do Caribe estão no caminho certo para um crescimento modesto em 2025, com um ligeiro aumento em relação a previsão anterior, mas ainda desafiadas por um ambiente global complexo e de alta incerteza, disse uma agência da Organização das Nações Unidas (ONU) nesta terça-feira.

A Comissão Econômica da ONU para a América Latina e o Caribe (Cepal) elevou sua previsão de crescimento regional em 2025 para 2,2%, em comparação com o crescimento de 2,0% projetado em abril.

Em um relatório, a comissão alertou que esse crescimento continua frágil, prejudicado por uma combinação de demanda internacional fraca e desafios internos. Fatores como gastos lentos dos consumidores, baixo investimento e desigualdades profundas continuam limitando o potencial da região.