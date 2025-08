Alguns membros do Banco do Japão viram espaço para aumentar juros se atrito comercial diminuir, mostram atas de junho

Mas eles também viram a inflação ultrapassar as expectativas, com alguns alertando que os recentes aumentos nos custos dos alimentos poderiam afetar as percepções do público sobre a inflação futura, segundo a ata.

"Dadas as grandes incertezas, o Banco do Japão provavelmente interromperá os aumentos dos juros por enquanto. Mas ele também deve responder de forma flexível e ágil e retornar à fase de aumento dos juros, dependendo da evolução da política dos EUA", disse um membro.

Outro membro disse que o Banco do Japão pode precisar aumentar as taxas de forma decisiva, mesmo quando a incerteza permanecer alta, dado o fato de que a inflação permaneceu mais alta do que o esperado.

"Como os salários foram sólidos e os preços foram ligeiramente mais altos do que o esperado, o Banco provavelmente se afastaria da atual abordagem de esperar para ver e consideraria retomar os aumentos dos juros, se os atritos comerciais diminuíssem", disseram alguns membros.

Os comentários destacam a atenção crescente do conselho em relação aos riscos de alta da inflação, o que levou o Banco do Japão a sinalizar sua disposição de continuar aumentando os juros, mesmo com as tarifas dos EUA obscurecendo as perspectivas econômicas.

Na reunião de 16 e 17 de junho, o Banco do Japão manteve as taxas de juros estáveis em 0,5% e decidiu desacelerar o ritmo de redução de seu balanço patrimonial no próximo ano, sinalizando sua preferência por agir com cautela ao remover os remanescentes de seu estímulo maciço.