ANÁLISE-Economia brasileira deve sentir impacto, mas suportar tarifas de 50% de Trump

O Goldman Sachs manteve sua projeção de crescimento de 2,3% da economia brasileira neste ano, citando as exceções “notáveis”, e apontou que o apoio do governo aos setores afetados, esperado para os próximos dias, deve suavizar ainda mais o impacto econômico.

“O Brasil depende dos Estados Unidos, é verdade, mas depende dos países do Brics, depende da Europa e do Mercosul”, disse a ministra do Planejamento, Simone Tebet, em um evento público na semana passada, referindo-se ao bloco comercial sul-americano e a grandes nações em desenvolvimento como China, Índia e Rússia.

Ela disse que quase metade do comércio do agronegócio brasileiro, motor da economia do país nos últimos anos, está concentrado na Ásia, em comparação com apenas 10% destinados aos Estados Unidos.

“Quando a gente fala da indústria, esse número é de quatro vezes por um -- ou seja, quatro vezes mais para a Ásia do que para os Estados Unidos”, acrescentou.

O Brasil também é muito menos aberto do que a maioria das grandes economias globais, o que limita os efeitos de perturbações comerciais.

Exportações e importações representaram 36% do PIB do país no ano passado, menos da metade da participação observada em pares latino-americanos como México e Paraguai, e apenas um quarto do nível de economias asiáticas voltadas à exportação, como Tailândia e Malásia, segundo dados do Banco Mundial.