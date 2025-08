BB Seguridade vê sinistralidade estável em seguro agrícola

SÃO PAULO (Reuters) - A BB Seguridade está vendo o índice de sinistralidade da operação de seguro agrícola estável e não antecipa fortes alterações no segundo semestre, afirmou o diretor financeiro, Rafael Sperendio, nesta terça-feira.

"No segundo semestre, não esperamos grandes mudanças na sinistralidade do seguro agrícola", afirmou o executivo durante conferência com analistas sobre os resultados da companhia de seguros e previdência controlada pelo Banco do Brasil.

Segundo o executivo, a BB Seguridade vai trabalhar preço do seguro agrícola de maneira "um pouco mais agressiva" nos próximos meses, mas "com cautela", diante das incertezas climáticas. Apesar disso, ele mencionou que por ora o segmento não espera efeitos climáticos La Niña ou El Niño.