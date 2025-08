BC vê impacto setorial relevante de tarifa dos EUA, mas efeito agregado ainda incerto

A autoridade monetária disse ainda que uma política fiscal que atue de forma contracíclica e contribua para a redução do prêmio de risco favorece a convergência da inflação à meta.

"A política fiscal tem um impacto de curto prazo, majoritariamente por meio de estímulo à demanda agregada, e uma dimensão mais estrutural, que tem potencial de afetar a percepção sobre a sustentabilidade da dívida e impactar o prêmio a termo da curva de juros", afirmou.

De acordo com o documento, além da atividade econômica, o BC também seguirá acompanhando o processo de repasse do câmbio para a inflação, após período de maior volatilidade, e as expectativas de mercado para os preços, fator tratado com desconforto por todos os membros da diretoria.

Ainda em relação às expectativas, o BC afirmou que houve uma queda na medição para períodos mais curtos, mas o mesmo não ocorreu de forma relevante em prazos longos, “ainda que as medidas de inflação implícita extraídas de ativos financeiros tenham se reduzido”.

“O Comitê reforçou e renovou seu compromisso com a reancoragem das expectativas e com a condução de uma política monetária que enseje tal movimento”, apontou.

Na avaliação de André Valério, economista sênior do Inter, a ata reafirma o cenário de elevada incerteza, com preocupações relacionadas à desancoragem das expectativas e à política fiscal, mas sem deixar claro o que seria um gatilho para o eventual início do ciclo de cortes de juros.