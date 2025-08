BP não está preocupada com níveis de CO? de Bumerangue, diz executivo

O CO₂ é amplamente encontrado em importantes campos já em produção no pré-sal brasileiro, porém, níveis acima de determinados limites podem inviabilizar a comercalidade do ativo, segundo especialistas.

O ex-presidente da Petrobras Jean Paul Prates afirmou em um post na internet que a descoberta anunciada pela BP trouxe um "sinal poderoso" de que a região do pré-sal brasileiro ainda guarda um enorme potencial, mas ponderou que o que de fato vai determinar a viabilidade de Bumerangue é o teor de CO₂ no gás associado.

"No campo vizinho de Libra, a produção é viável com 40% de CO₂. Em Júpiter, com 80%, o projeto permanece inexplorado há anos -- complexo demais e inviável economicamente com a tecnologia atual", disse Prates, em um post publicado em uma de suas contas no LinkedIn.

"A BP ainda não divulgou o nível de CO₂ no Bumerangue. Esperamos que esteja mais próximo do de Libra do que do de Júpiter."

(Por Shadia Nasralla; reportagem adicional de Marta Nogueira)