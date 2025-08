Cury eleva lucro a R$236,7 milhões no 2º tri; ROE chega a 70,1%

A companhia, uma joint venture entre Cyrela e Cury Empreendimentos, observou expansão de 34,9% na receita líquida do trimestre, para R$1,35 bilhão.

A Cury já havia divulgado no mês passado seus resultados operacionais preliminares do período, que mostraram expansão de 29% nas vendas líquidas e alta de 28% no valor lançado, com nove lançamentos distribuídos entre São Paulo e Rio de Janeiro.

A empresa, cujas ações entraram na primeira prévia da nova carteira do Ibovespa, atualizada a cada quatro meses, destacou no relatório que a nova faixa do Minha Casa, Minha Vida (MCMV) tem refletido positivamente no desempenho da companhia.

Cerca de 93% das vendas da Cury realizadas no segundo trimestre foram de unidades enquadradas no programa habitacional, segundo a construtora com foco no setor econômico.

A margem bruta da empresa, ajustada por juros capitalizados, subiu para 39,8% no segundo trimestre, aumento de 1,3 ponto percentual em relação ao mesmo período do ano passado.

Sua taxa de retorno sobre o patrimônio líquido (ROE), calculada a partir do patrimônio médio do período e do lucro líquido atribuível à Cury nos últimos 12 meses, encerrou junho em 70,1%, de 62% um ano antes.