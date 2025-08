Dólar fecha perto da estabilidade com cautela antes de tarifa de Trump

Às 17h10, na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,23%, a R$5,542 na venda.

O pregão desta terça foi novamente marcado pelo foco no comércio, na véspera da entrada em vigor da tarifa de 50% do presidente dos EUA, Donald Trump, sobre uma série de produtos brasileiros, enquanto o governo do Brasil busca negociar com Washington.

Durante todo o dia, os investidores estiveram receosos de que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de determinar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro pudesse gerar uma reação de Trump, que vincula sua ameaça tarifária ao julgamento do aliado.

Ainda que esse temor não tenha se concretizado, pelo menos por enquanto, os agentes financeiros permaneceram cautelosos, sem realizar apostas em qualquer direção no mercado de câmbio.

"Como houve (anteriormente) um bombardeio de notícias muito rápido, acho que o mercado não está conseguindo se posicionar. Isso é um problema, tem que ter algo muito grande para o mercado ir para uma direção", disse Lucélia Freitas, especialista em câmbio da Manchester Investimentos.

Segundo Freitas, um ponto de atenção para os investidores nas próximas sessões será a expectativa pelo anúncio de um plano de contingência por parte do governo para enfrentar os potenciais impactos da tarifa dos EUA.