DuPont prevê resultados do 3º tri acima das estimativas

(Reuters) - A DuPont disse nesta terça-feira que espera uma receita e lucro para o trimestre atual acima das estimativas do mercado, beneficiando-se da solidez de seus segmentos de eletrônicos e saúde, fazendo com que suas ações subissem 4% no pré-mercado.

A fabricante de materiais industriais também informou que superou as estimativas de lucro para o segundo trimestre, o que atenuou o impacto das tarifas.

A demanda por semicondutores tem aumentado rapidamente devido à proliferação da tecnologia baseada em inteligência artificial, beneficiando empresas como a DuPont, que apoia processos avançados de fabricação, embalagem e montagem de chips.