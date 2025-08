Embraer mantém previsões para 2025 após evitar tarifa mais alta dos EUA

A Embraer segue esperando uma receita total no ano de US$7 bilhões a US$7,5 bilhões, com uma margem Ebit ajustada de 7,5% a 8,3% e um fluxo de caixa livre ajustado de pelo menos US$200 milhões.

O balanço da empresa também mostrou que a Embraer teve prejuízo líquido de R$53,4 milhões, em comparação com lucro de R$415,7 milhões no segundo trimestre de 2024, com as receitas avançando cerca de 31%.

A empresa disse que os resultados do segundo trimestre não foram materialmente impactados pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros.

A Embraer evitou um possível revés na semana passada, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, isentou as aeronaves da tarifa de 50% imposta às importações dos EUA provenientes do Brasil, mas ainda enfrenta uma tarifa de 10% imposta inicialmente em abril, que a empresa considerou prejudicial, mas administrável.

Em uma conferência com investidores e analistas, o presidente-executivo da Embraer, Francisco Gomes Neto, disse que a empresa está em contato com as autoridades do Brasil e dos Estados Unidos e segue trabalhando nas duas frentes para voltar à alíquota zero.

"A tarifa para a Embraer não prejudica só a Embraer, ela prejudica, e muito, o mercado americano", disse Neto.