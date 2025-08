Empresas chinesas se preparam para recorde de listagens nos EUA

OBSTÁCULOS DOMÉSTICOS

A corrida de candidatos chineses à abertura de capital rumo ao Ocidente está sendo alimentada pelos altos limites regulatórios para a abertura de capital no país, bem como pelos critérios distorcidos para estimular o crescimento de setores alinhados aos interesses nacionais.

Na China, uma empresa precisa exceder um determinado tamanho ou ser lucrativa para se qualificar para uma listagem no mercado principal. Por outro lado, para serem listadas em conselhos de tecnologia, as empresas precisam se alinhar com as metas de autossuficiência do governo ou atingir níveis definidos de produtividade.

"Nos EUA, desde que você consiga atender às regras objetivas estabelecidas pelos órgãos reguladores, você pode abrir o capital", disse Steve Markscheid, sócio-gerente da Aerion Capital, que também atua como diretor independente de várias empresas chinesas listadas nos EUA.

"Na China, as coisas são mais subjetivas. O órgão regulador precisa analisar se a empresa é boa ou não. Somente as empresas consideradas boas podem abrir o capital."

Em média, são necessários de nove a 12 meses para que uma candidata a IPO na China obtenha aprovação regulatória, em comparação com seis a nove meses em Hong Kong e quatro a seis meses em Nova York, mostrou uma análise da Merits & Tree Law Offices.