EUA criticam uso de IA para definir preços personalizados de passagens aéreas

Os parlamentares democratas Greg Casar e Rashida Tlaib têm apresentado um projeto de lei para impedir empresas de usar IA na definição de preços ou salários com base em dados pessoais de norte-americanos, além de proibir especificamente as companhias aéreas de aumentar os preços individuais após a detecção de uma busca por um obituário de familiar.

A Delta disse que há mais de três décadas as companhias aéreas usam preços dinâmicos, nos quais os valores oscilam de acordo com uma série de fatores, como demanda geral, preço do combustível e concorrência, mas não com base em informações pessoais específicas de um consumidor.

(Reportagem de David Shepardson)