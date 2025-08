EUA vão impor inicialmente "tarifa pequena" sobre importações de produtos farmacêuticos, diz Trump

Ele não especificou a alíquota inicial das tarifas sobre produtos farmacêuticos. Trump disse neste mês que as tarifas sobre produtos farmacêuticos poderiam chegar a 200%.

Trump também disse que planeja anunciar tarifas sobre semicondutores e chips "na próxima semana", mas não deu mais detalhes.

Os Estados Unidos vêm realizando uma revisão de segurança nacional do setor farmacêutico, e a indústria vem se preparando para possíveis tarifas específicas para o setor. O governo não anunciou quando os resultados dessa investigação serão divulgados.

Um acordo entre os Estados Unidos e a UE estabelece que as tarifas sobre produtos farmacêuticos e semicondutores são atualmente zero, mas se os Estados Unidos aumentarem as tarifas após sua investigação de importação, elas serão limitadas a 15%.

