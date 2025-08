GPA reduz prejuízo líquido a R$216 mi no 2º tri

Dona da rede de supermercados Pão de Açúcar, a empresa teve resultado operacional medido pelo Ebitda ajustado de R$420 milhões no segundo trimestre, alta de 6,1% ano a ano, com expansão de 0,2 ponto percentual na margem, para 9%.

As vendas totais do grupo, que ainda incluem a bandeira Extra, somaram quase R$5,1 bilhões nos três meses terminados em junho, crescimento de 5,8% no comparativo anual, enquanto o faturamento líquido do período totalizou aproximadamente R$4,7 bilhões, 4,2% maior versus um ano antes, segundo balanço divulgado nesta terça-feira.

A varejista de alimentos disse no relatório de resultados que o desempenho no trimestre foi favorecido pelo efeito sazonal positivo na comparação anual, especialmente pelo deslocamento do feriado de Páscoa para o segundo trimestre.

No conceito mesmas lojas, excluindo o impacto positivo da sazonalidade no calendário, as vendas aumentaram 5,1%, disse o GPA, com crescimento de 6,5% na bandeira Pão de Açúcar, que representa metade das vendas totais do grupo.

Ao mesmo tempo, a empresa anunciou que vai deixar de divulgar projeções para abertura de novas lojas a partir do segundo trimestre devido à "menor intensidade prevista de inaugurações no segundo semestre de 2025 e ao longo de 2026".

"A decisão reflete a combinação entre o avanço relevante já alcançado no plano de expansão – com 213 das 300 lojas previstas já inauguradas – e um ambiente macroeconômico mais desafiador, marcado pelos recentes aumentos na taxa de juros", acrescentou.